26 марта 2020

Число жителей Челябинской области с подозрением на коронавирус увеличилось

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Аппарат искусственной вентиляции легких в Челябинском федеральном центре сердечно-сосудистой хирургии (кардиоцентре). Челябинск, минздрав, реанимация, больной, здоровье, медицина, больница, реанимация, ивл, коронавирус, аппарат искусственной вентиляции легких, аппарат ивл
Для пациентов подготовлены сотни коек в больницахФото: Вадим Ахметов © URA.RU
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

Условно- положительные анализы на коронавирус получены еще для 12 жителей Челябинской области, заключительные результаты должны подтвердить в новосибирском центре вирусологии и биотехники «Вектор». Общее число подтвержденных больных осталось на уровне восьми человек, сообщил 27 марта на брифинге глава региона Алексей Текслер.

«Еще 12 человек сдали анализы, которые дали условно-положительную реакцию. Мы ждем подтверждения из Новосибирска. Пока в области болеют восемь человек», — сказал Текслер. — Состояние всех заболевших удовлетворительное».

Согласно распоряжению премьера Михаила Мишустина, по всей стране ужесточаются карантинные меры. «Запрещаются временно все мероприятия даже с участием меньше 50 человек. С 28 марта до 5 апреля приостанавливается работа организаций общественного питания, кроме доставки еды», — пояснил Текслер. Также запрет распространяется на работу розничной торговли, кроме продажи товаров первой необходимости, стоматологических клиник (кроме экстренных случаев), фитнес-центров, санаториев и баз отдыха.

На 26 марта коронавирус был подтвержден у восьми южноуральцев, включая семью из четырех человек. Заболевшие находились в инфекционных стационарах Магнитогорска, Челябинска и Миасса. Крупнейшим лечебным центром на случай резкого увеличения числа заболевших станет областная клиническая больница №2 (ОКБ №2) в Челябинске, где выделят 409 коек. Беременных с коронавирусом примут в роддоме той же больницы.

Самые свежие новости в специальном вайбер-канале «Челябинск. Коронавирус», а также в телеграм-канале «Челябинск. Коронавирус».

Расскажите о новости друзьям
Здоровье Общество
Ссылки по теме
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...