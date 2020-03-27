Число жителей Челябинской области с подозрением на коронавирус увеличилось

Условно- положительные анализы на коронавирус получены еще для 12 жителей Челябинской области, заключительные результаты должны подтвердить в новосибирском центре вирусологии и биотехники «Вектор». Общее число подтвержденных больных осталось на уровне восьми человек, сообщил 27 марта на брифинге глава региона Алексей Текслер.
«Еще 12 человек сдали анализы, которые дали условно-положительную реакцию. Мы ждем подтверждения из Новосибирска. Пока в области болеют восемь человек», — сказал Текслер. — Состояние всех заболевших удовлетворительное».
Согласно распоряжению премьера Михаила Мишустина, по всей стране ужесточаются карантинные меры. «Запрещаются временно все мероприятия даже с участием меньше 50 человек. С 28 марта до 5 апреля приостанавливается работа организаций общественного питания, кроме доставки еды», — пояснил Текслер. Также запрет распространяется на работу розничной торговли, кроме продажи товаров первой необходимости, стоматологических клиник (кроме экстренных случаев), фитнес-центров, санаториев и баз отдыха.
На 26 марта коронавирус был подтвержден у восьми южноуральцев, включая семью из четырех человек. Заболевшие находились в инфекционных стационарах Магнитогорска, Челябинска и Миасса. Крупнейшим лечебным центром на случай резкого увеличения числа заболевших станет областная клиническая больница №2 (ОКБ №2) в Челябинске, где выделят 409 коек. Беременных с коронавирусом примут в роддоме той же больницы.
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