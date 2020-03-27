Мишустин поручил закрыть в России все курорты, санатории и рестораны

Михаил Мишустин поручил закрыть все досуговые заведения в стране Фото: Игорь_Меркулов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил временно приостановить работу курортных объектов массового отдыха, санаториев и деятельность предприятий общественного питания. Соответствующий документ опубликован на сайте правительства.

«Федеральным государственным органам <…> временно приостановить с 28 марта 2020 года до 1 июня 2020 года бронирование мест, прием и размещение граждан в пансионатах, домах отдыха, санаторно-курортных организациях», — говорится в документе.

Также в этот же период региональным властям поручено приостановить деятельность горнолыжных трасс и объектов массового отдыха на курортах. Организации общественного питания прекратят работу до 5 апреля. Еще регионам поручено рекомендовать гражданам ограничить поездки, в том числе в целях туризма и отдыха.

Ранее, как напоминает телеканал 360, президент России Владимир Путин во время обращения к нации из-за пандемии коронавируса объявил предстоящую неделю — с 28 марта по 5 апреля — нерабочей. Ограничения не коснутся больниц, аптек, продуктовых магазинов, банков, транспорт и органов власти.