Скульптуры на челябинской Кировке отражают новые реалии Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Сегодня, 26 марта, — 106-й день с момента обнаружения коронавируса и 16-й день с момента объявления Всемирной организацией здравоохранения пандемии. Сейчас в России, по данным портала coronavirus-monitor.ru, насчитывается 844 (+178) случаев заражения, 39 (+3) вылечившихся (4,6% от заразившихся), двое умерших (0,2% от заразившихся). В Челябинской области зарегистрировано восемь (+3) зараженных. Умерших нет, как и случаев выздоровления.

Кто заболел и где они находятся

Лаборатория новосибирского центра вирусологии «Вектор» подтвердила заражение у двух женщин, девушки-студентки и пяти мужчин. Пожилая женщина помещена в изолированный бокс инфекционного отделения больницы в Магнитогорске, молодой человек госпитализирован в Миассе, остальные в Челябинске. Женщина средних лет находится в состоянии средней тяжести, болезнь остальных протекает в легкой форме.

Откуда на Южный Урал проникла инфекция

Первый инфицированный коронавирусом отдыхал на испанском курорте. Приехавший из Италии бизнесмен заразил свою семью. Два человека вернулись из Чехии и Великобритании. Сейчас в Новосибирске перепроверяют условно-положительные тесты еще для трех южноуральцев: двое приехали из Турции и Вьетнама, третий контактировал с одним из них. Как сообщила вице-губернатор Ирина Гехт, заболела и сотрудница компании, контактировавшая с упомянутым выше предпринимателем — это первый известный случай заражения внутри области.

Кто еще пострадал из-за коронавируса

Полиция выявила двух жительниц области, распространявших в соцсетях фейковые новости о болезни. 13-летняя школьница отделалась внушением, а 32-летней женщине придется заплатить 30 тысяч рублей штрафа. А пока ширятся слухи о штрафах для родителей, чьих детей застигнут на улице и в транспорте во время карантина.

Какие запреты действуют для южноуральцев

Губернатор Алексей Текслер накануне утвердил дополнительный пакет ограничений в регионе. Приостанавливается посещение образовательных организаций, работа театров, музеев и концертных залов, ночных клубов, кинотеатров, детских игровых комнат и развлекательных центров — практически всех досуговых и развлекательных заведений. Запрещены массовые мероприятия, пожилых просят не посещать места скопления людей.

Как они соблюдаются

Чтобы избежать заражения, ограничили число одномоментно принимаемых учреждениями и организациями граждан. Но челябинцы начали собираться толпой прямо у входа.

Верующие собираются на богослужения в изрядном количестве и в замкнутых пространствах храмов. Это идеальные условия для распространения вируса, а среди прихожан много пожилых людей. Их просят молиться дома, но прямого запрета так и не прозвучало.

Что будет дальше

Президент Владимир Путин неделю с 30 марта по 5 апреля объявил нерабочей. Южноуральцам, которых это не коснется, объяснили, куда пристроить детсадовцев и школьников.

Дневные стационары и круглосуточные отделения терапии и пульмонологии челябинских больниц прекратят принимать плановых пациентов. Медики старше 65 лет могут с 28 марта по 5 апреля взять оплачиваемые выходные.

Областная клиническая больница №2 превратится в аналог знаменитой московской Коммунарки, несущей основную тяжесть лечения больных коронавирусной пневмонией. Там появится более 400 коек на случай вспышки инфекции. Также в области заработают три новые лаборатории для анализов.

С субботы ужесточатся правила въезда и выезда для закрытых городов (ЗАТО) Росатома, таких как Снежинск.