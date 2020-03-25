Число заболевших коронавирусом в Челябинской области выросло

Число заболевших коронавирусом южноуральцев выросло до пяти человек, сообщила 25 марта на брифинге вице-губернатор Челябинской области Ирина Гехт. Федеральная лаборатория центра вирусологии и биотехники «Вектор» в Новосибирске подтвердила диагноз для четырех жителей областного центра.
«На сегодня подтверждены еще четыре случая болезни — это трое членов семьи и их бабушка», — заявила вице-губернатор региона Ирина Гехт. По ее словам, сегодня в регионе ожидают результаты анализов еще для двух человек.
Самый первый заболевший южноуралец находится в инфекционном отделении больницы города Миасса, трое — в городской больнице №8 в Челябинске.
Под наблюдением, по данным Роспотребназора, находится свыше 3 тыс. человек, вернувшихся из неблагополучных стран и контактных с потенциальными больными. В 12:00 часов губернатор Алексей Текслер откроет очередное заседание областного штаба по борьбе с инфекцией, где будут определены мероприятия по закрытию ночных клубов, кальянных и развлекательных учреждений. В области освобождаются помещения в ряде больниц, где будут зарезервированы палаты для лечения заболевших.
С 18 марта регионе ввели режим повышенной готовности. До 10 апреля запрещены мероприятия с числом участников более 50 человек. Остановлена работа театров, музеев и концертных залов. С 23 марта вузы области перешли на дистанционное обучение, а для школьников объявили внеплановые каникулы — затем, до 12 апреля, они будут учиться удаленно.
Самые свежие новости в специальном вайбер-канале «