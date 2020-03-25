24 марта 2020
23 марта 2020

Число заболевших коронавирусом в Челябинской области выросло

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Люди закупают продукты в гипермаркетах во время пандемии коронавируса. Екатеринбург, коронавирус, антисептик, пандемия, антисептическое средство
Меры безопасности на Южном Урале усиливаютсяФото: Наталья Чернохатова © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Число заболевших коронавирусом южноуральцев выросло до пяти человек, сообщила 25 марта на брифинге вице-губернатор Челябинской области Ирина Гехт. Федеральная лаборатория центра вирусологии и биотехники «Вектор» в Новосибирске подтвердила диагноз для четырех жителей областного центра.

«На сегодня подтверждены еще четыре случая болезни — это трое членов семьи и их бабушка», — заявила вице-губернатор региона Ирина Гехт. По ее словам, сегодня в регионе ожидают результаты анализов еще для двух человек.

Самый первый заболевший южноуралец находится в инфекционном отделении больницы города Миасса, трое — в городской больнице №8 в Челябинске.

Под наблюдением, по данным Роспотребназора, находится свыше 3 тыс. человек, вернувшихся из неблагополучных стран и контактных с потенциальными больными. В 12:00 часов губернатор Алексей Текслер откроет очередное заседание областного штаба по борьбе с инфекцией, где будут определены мероприятия по закрытию ночных клубов, кальянных и развлекательных учреждений. В области освобождаются помещения в ряде больниц, где будут зарезервированы палаты для лечения заболевших.

С 18 марта регионе ввели режим повышенной готовности. До 10 апреля запрещены мероприятия с числом участников более 50 человек. Остановлена работа театров, музеев и концертных залов. С 23 марта вузы области перешли на дистанционное обучение, а для школьников объявили внеплановые каникулы — затем, до 12 апреля, они будут учиться удаленно.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
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Ссылки по теме
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