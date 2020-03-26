О взрыве в многоэтажке в Магнитогорске доложили администрации президента России

Полпреду президента в УрФО Николаю Цуканову (входит в состав администрации президента РФ) доложили о взрыве газа и пожаре в пятиэтажном доме в Магнитогорске. Как сообщили URA.RU в пресс-службе правительства области, полпред вместе с губернатором Алексеем Текслером держат ситуацию под контролем.
«Дано поручение выяснить причины случившегося и оказать помощь пострадавшим. Также даны соответствующие поручения Росгвардии», — заявили в пресс-службе главы региона.
По предварительной информации, взрыв произошел 26 марта на втором этаже пятиэтажного дома на улице Доменщиков, 19. Затем пламя охватило еще четыре квартиры на этажах. По предварительным данным, погибли минимум два человека.
На месте трагедии работают экстренные службы. По поручению губернатора Алексей Текслера, к дому выехал мэр Магнитогорска Сергей Бердников.
Обновлено: 21:14
В ГУ МЧС по региону URA.RU официально подтвердили, что в результате взрыва газа в Магнитогорске погибли два человека. «Пламя охватило шесть квартир, площадь горения на нескольких этажах составила 100 кв. метров. Пожар потушен», — уточнил Пахомов.