Очевидец рассказал, что случилось в магнитогорской пятиэтажке

Помощь пострадавшим от взрыва газа и пожара в пятиэтажном доме в Магнитогорске оказывали случайные прохожие. Из пылающего дома до приезда спасателей очевидцам удалось вытащить пожилую женщину и ребенка.
«Нас четверо было, просто парни с улицы. Проскочили на третий этаж, вытащили бабушку», — приводит слова активиста telegram-канал Mash.
Взрыв в Магнитогорске (Челябинская область) произошел в жилом доме вечером 26 марта. По предварительной информации, возгорание началось на втором этаже пятиэтажного дома на улице Доменщиков, 19. Затем пламя охватило еще четыре квартиры на этажах. По предварительным данным, погибли минимум два человека. На месте трагедии продолжают работу экстренные службы.
Ранее URA.RU сообщало, что о взрыве в многоэтажке доложили полпреду президента в УрФО Николаю Цуканову.