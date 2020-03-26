Свердловские мэры должны организовать сбор информации о фактах и причинах приостановки строительства капитальных объектов в их муниципалитетах. Такое распоряжение было направлено им из областного правительства.
Опрошенные URA.RU мэры ожидают, что работы на ряде объектов будут прекращены в апреле—мае. Первыми могут пострадать проекты по благоустройству городской среды (ремонты площадей, реконструкция скверов и парков, укладка тротуарной плитки и другое), реконструкции объектов ЖКХ, строительство спортивных и административных объектов. По неофициальной информации, за счет этого расходные части бюджетов могут быть сокращены ориентировочно на 20% в связи с экономическим кризисом, вызванным девальвацией рубля и мерами по противодействию коронавирусной инфекции. В последний раз подобные решения принимались во время кризиса 2008 года.
Глава Березовского Евгений Писцов заявил URA.RU, что оснований для сокращения финансирования строительства пока нет. Но даже он не исключает принятия непопулярных мер в ближайшей перспективе. Мэр проведет с совещание с депутатами местной думы, руководителями профильных подразделений мэрии, директорами предприятий, где будет составлен список проектов, реализацию которых муниципалитет сможет в случае необходимости безболезненно приостановить.
«Ситуация сегодня в экономике нештатная и требует серьезного отношения. Предпринимаемые меры должны быть адекватными и исчерпывающими, чтобы минимизировать негативные последствия для экономики в целом и для каждого отдельного гражданина», — сказал Писцов. Он пояснил, что при любом развитии событий не прекратятся строительство и реконструкция школ, детских садов, других социальных объектов. Параллельно администрация Березовского готовит пакет собственных мер по поддержке бизнеса. В частности, может быть принято решение об уменьшении ставки уплачиваемого предприятиями земельного налога.
Представители областной власти пока воздерживаются от комментариев о перспективах сокращения областного и муниципального бюджетов. Председатель бюджетного комитета заксобрания Владимир Терешков заявил URA.RU, что в эти дни идут заседания рабочих групп по вопросу об исполнении бюджета, по итогам которых будет дана оценка сложившейся ситуации. В областном минфине также предложили обратиться за разъяснениями позже.