Как эффективно организовать жизнь школьников в условиях карантина

Врачи предлагают родителям делать уроки вместе с детьми Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Врачи Подмосковья рассказали, как с пользой для здоровья ребенка организовать его режим дня во время дистанционного обучения, на которое школы и вузы перешли из-за пандемии коронавируса. Медицинские работники считают, что родители должны больше времени проводить с детьми и контролировать, чтобы те не нарушали привычный распорядок дня.

По словам главного внештатного педиатра минздрава Подмосковья Нисо Одинаевой, необходимо утром делать зарядку, принимать успокаивающий душ, проветривать помещения. В течение дня стоит чередовать учебную, физическую и творческую деятельность. Перед сном не рекомендуется смотреть телевизор, пользоваться смартфоном или компьютером.

Также врач просит родителей сохранять спокойствие и не внушать тревогу детям. «Дети считывают эмоциональное состояние взрослых. Поэтому постарайтесь быть спокойными. Сейчас много говорят об эпидемии, карантине, нужно объяснять детям, что все необходимые меры принимаются», — цитирует Одинаеву сайт «Подмосковье сегодня».

Вспышка коронавируса впервые была зафиксирована в конце декабря 2019 года в Китае. На данный момент в России зафиксировано 844 случая заражения. За сутки выявлено 182 новых случая. Всего в мире уже более 500 тысяч зараженных, более 22 тысячи погибших и 113 тысяч выздоровевших. С целью предотвращения распространения COVID-19 в России отменены массовые мероприятия, прекращена работа торговых центров, школьники и студенты переведены на дистанционное обучение. Предстоящая неделя с 30 марта по 3 апреля президентом России Владимиром Путиным в стране объявлена нерабочей, напоминает агентство Nation News.