Сейчас в России 840 пациентов с коронавирусом Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В России зафиксировано 182 новых пациентов с коронавирусом в 18 регионах. Об этом сообщает оперативный штаб Москвы по борьбе с вирусом.

«За последние сутки новые заболевшие зарегистрированы в 18 регионах, в Бурятии диагноз поставлен впервые», — говорится в сообщении оперштаба. Два человека умерли, девять пациентов выздоровели.

Самый большой прирост заболевших зафиксирован в Москве: там за сутки зафиксировано 136 новых случаев заболевания. Новые пациенты есть и в Свердловской области (7), Пермском крае (5), Челябинской области (3) и Югре (2).

Сейчас в России зафиксировано 840 случаев заболевания коронавирусом в 56 регионах. Всего в мире уже более 476 тысяч зараженных, более 21 тысячи погибших и 110 тысяч выздоровевших.