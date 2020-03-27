Коронавирус остановил работу масонских лож в России. ФОТО

27 марта 2020 в 08:55 Размер текста - 17 +

Из-за пандемии масонам теперь запрещено собираться в ложах Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Коронавирус COVID-19 Коронавирус оказал влияние на работу самых закрытых организаций в мире — масонских лож. Как стало известно URA.RU, в России издан декрет (см. скан) Великого Мастера (руководящего Великой Ложей России) о запрете собираться в ложах. Даже открытие масонского храма в Москве, запланированное на апрель, не состоится. «Вышел декрет Великого Мастера, запрещающий по всей стране „проводить работы“ (встречаться в ложах) в связи с профилактикой коронавируса, так как очень много масонов ездят за границу, и, напротив, к нам приезжают много масонов из-за рубежа», — рассказал URA.RU Великий инспектор по работе с электронными СМИ Великой Российской Ложи. Пандемия коронавируса серьезно затронула российских масонов: среди тех людей, которые умерли от COVID-2019 в Европе, есть их единомышленники. На странице Великой Ложи России опубликованы портреты и некрологи погибшим масонам. Среди них, например, Джузеппе Финци, директор Дневной больницы Пармского Университета, и Антонина «Нино» Буттафуоко, врач из Бергамо, а также четверо масонов из Филиппин. Коронавирус повлиял также и на деятельность масонских лож в российских регионах. Так, например, в этом году планировалось открытие масонской ложи в Тюмени, где необходимая численность масонов уже набрана — теперь, скорее всего, она сдвинется на следующий год. А в Екатеринбурге, где действуют целых две масонских ложи («Демидов» и «Каменный пояс»), этим летом планировалось создание «капитула Королевской арки» (внедрения британской системы дополнительных степеней посвящения в масонство). С этой целью ожидался приезд в Екатеринбург делегации масонов из Англии, однако из-за коронавируса это событие отложено на неопределенный срок. Некрологи о масонах из Европы, умерших от COVID-2019 Фото: страница Великой Ложи России, Facebook Масонский храм в Москве, который должен был открыться в апреле Фото: Владимир Андреев © URA.RU Фото: Владимир Андреев © URA.RU Фото: Владимир Андреев © URA.RU Фото: Владимир Андреев © URA.RU Фото: Владимир Андреев © URA.RU Фото: Владимир Андреев © URA.RU Фото: Владимир Андреев © URA.RU Фото: Владимир Андреев © URA.RU Фото: Владимир Андреев © URA.RU Фото: Владимир Андреев © URA.RU Фото: Владимир Андреев © URA.RU