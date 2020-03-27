26 марта 2020

РЕН ТВ: певца Игоря Николаева проверяют на коронавирус

© Служба новостей «URA.RU»
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Звезды российского шоу-бизнеса. Москва, николаев игорь
Игорь Николаев сдал тест на коронавирус, пишут СМИФото: Владимир Андреев © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Композитор и певец Ишгорь Николаев обратился в Коммунарку [московская инфекционная больница] за помощью. Об этом журналистам сообщили источники.

«Он сдал анализы на коронавирус. Точных результатов анализов пока нет», — сообщает телеканал РЕН ТВ. Об этом же сообщил telegram-канал Mash. Издание Lenta.ru со ссылкой на осведомленный источник сообщило, что артиста доставили в больницу.

О результатах теста пока ничего не сообщается.

В России, по последним данным, зафиксировано 844 случая заражения коронавирусом. За последние сутки число больных выросло на 178 человек. Число погибших за сутки не увеличилось. Всего инфекция выявлена в 56 регионах страны.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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