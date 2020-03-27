РЕН ТВ: певца Игоря Николаева проверяют на коронавирус

Игорь Николаев сдал тест на коронавирус, пишут СМИ Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Композитор и певец Ишгорь Николаев обратился в Коммунарку [московская инфекционная больница] за помощью. Об этом журналистам сообщили источники.

«Он сдал анализы на коронавирус. Точных результатов анализов пока нет», — сообщает телеканал РЕН ТВ. Об этом же сообщил telegram-канал Mash. Издание Lenta.ru со ссылкой на осведомленный источник сообщило, что артиста доставили в больницу.

О результатах теста пока ничего не сообщается.

В России, по последним данным, зафиксировано 844 случая заражения коронавирусом. За последние сутки число больных выросло на 178 человек. Число погибших за сутки не увеличилось. Всего инфекция выявлена в 56 регионах страны.