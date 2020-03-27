Путин подписал закон, который сможет повлиять на стоимость лекарств в России

Владимир Путин разрешил правительству ограничивать цены на лекарства при ЧС и эпидемиях Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Президент России Владимир Путин подписал указ, который дает право правительству ограничивать цены на лекарства и медицинские изделия при угрозе эпидемий или при чрезвычайных ситуациях. Документ опубликован на портале правовой информации.

«В условиях чрезвычайной ситуации или при возникновении угрозы распространения заболевания, представляющего опасность для окружающих, а также в случае, если в течение 30 календарных дней после принятия правительством РФ решения о проведении мониторинга розничных цен на медицинские изделия (в регионах) выявлен рост на 30 процентов и более, правительство вправе установить предельные отпускные цены производителей (на медикоменты)», — говорится в документе.

Также в указе сказано, что кабмин будет вправе устанавливать максимальную величину оптовых и розничных надбавок. Зафиксировать цены на лекарства власти смогут на срок не более 90 дней.