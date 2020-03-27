26 марта 2020

Минтруд объяснил, как россиянам оплатят нерабочую неделю

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Россиянам должны оплатить нерабочую неделю в полном объемеФото: Вадим Ахметов © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Предстоящая нерабочая неделя не является основанием для занижения заработной платы россиянам. Об этом говорится на сайте Минтруда РФ.

«В соответствии с Указом президента от 25 марта 2020 г. <…> с 30 марта по 3 апреля 2020 года установлены нерабочие дни с сохранением за работниками заработной платы», — пояснили в министерстве, добавив, что наличие в марте и апреле нерабочих дней не является основанием для снижения зарплат работникам.

В том случае, если сотрудник находится в отпуске, то указанные выходные в число дней отпуска не включаются и отпуск на эти дни не продлевается. При этом в ведомстве подчеркнули, что эти нерабочие дни не являются выходными или праздничными, поэтому оплата в повышенном размере не предусмотрена.

Ранее президент России Владимир Путин во время обращения к нации из-за пандемии коронавируса объявил предстоящую неделю — с 28 марта по 5 апреля — нерабочей. Ограничения, как напоминает Nation News, не коснутся больниц, аптек, продуктовых магазинов, банков, транспорт и органов власти.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
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