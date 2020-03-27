В России нашли тысячи незаконно построенных многоквартирных домов Фото: Александр Елизаров © URA.RU

В России выявили тысячи многоквартирных домов-самостроев, подлежащих сносу. По скромным оценкам, квартиры в них купили десятки тысяч россиян. Об этом журналистам рассказали во Всероссийском центре национальной строительной политики (ВЦНСП).

Работа по выявлению таких объектов ведется в рамках создания Единого федерального реестра объектов самовольного строительства, которое началось с ноября 2019 года. В список попадают многоквартирные жилые дома и незаконно возведенные поселки с индивидуальными строениями. По словам руководителя ВЦНСП Александра Моора, формирование основной части реестра планируется закончить к осени этого года. Пока точное количество незаконных построек неизвестно, но, по предварительным данным, их больше 10 тысяч.

Это в беседе с газетой «Известия» подтвердил и заместитель председателя комитета по транспорту и строительству Госдумы Павел Федяев. По его словам, в таких домах жилье приобрели десятки тысяч человек. «И это только предварительные подсчеты, пострадавших может быть гораздо больше. Например, составление реестра обманутых дольщиков начиналось с 30 тыс. человек, а в итоге оказалось, что их около 250 тысяч», — добавил парламентарий.

Покупатели не могут оформить право собственности на приобретенное жилье, а также могут лишиться его совсем, поскольку по решению суда дом могут снести, подчеркнула руководитель юридического департамента федеральной компании «Этажи» Регина Дыдалина.