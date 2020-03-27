26 марта 2020

В Госдуме ответили на предложение отменить санкции против России

© Служба новостей «URA.RU»
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Мир должен объединиться против коронавируса, считает Руслан БальбекФото: Вадим Ахметов © URA.RU
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Санкции против России вообще и Урала в частности

Страны мира всегда объединялись в борьбе с общей угрозой. Об этом заявил депутат Госдумы РФ Руслан Бальбек, комментируя заявление депутата от партии «Альтернатива для Германии», главы германо-российской группы в бундестаге Робби Шлунда, который назвал санкции против России в условиях коронавируса абсурдными и потребовал их отмены.

«Угроза пандемии показала, что есть только принцип „каждый сам за себя“. На фоне этого немецкий депутат выступает со здравым обращением», — цитирует Бальбека RT. По его словам, он считает, что Шлунда призывает следовать тому, чему учит история.

Ранее «Альтернатива для Германии» уже призывала отменить антироссийские санкции. Депутаты назвали их неэффективными. В партии считают, что последствия санкций серьезно ударили по немецкой экономике.

Из-за коронавируса, которым заразились уже более 534 тысяч человек, страдает и российская экономика. Директор группы корпоративных рейтингов «Аналитического кредитного рейтингового агентства» (АКРА) Василий Танурков в разговоре с URA.RU спрогнозировал, как будет развиваться экономический кризис в условиях пандемии.

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© Служба новостей «URA.RU»
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