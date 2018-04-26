В Германии потребовали отменить антироссийские санкции

08:16 26 апреля 2018 0

Многие немцы поддерживают эту инициативу Фото: Анна Майорова © URA.RU

Оппозиционная партия «Альтернатива для Германии» (АдГ) считает антироссийские санкции неэффективными. В ближайшие два месяца АдГ представит в немецком парламенте резолюцию с требованием отмены ограничений, введенных Евросоюзом в 2014 году, и налаживания отношений с Москвой.

Таким образом, партия покажет канцлеру ФРГ Ангеле Меркель, что значительная часть населения не согласна с политикой Берлина, поскольку санкции серьезно ударили по немецкой экономике. Об этом «Известиям» рассказал член комитета бундестага по международным делам от правых Робби Шлунд. «В мире сейчас складывается очень сложная ситуация, которую санкции только усугубляют. Даже если между нашими странами существуют политические разногласия, мы должны сотрудничать в экономической, культурной и социальной сферах», — заявил он.

За отмену ограничений, «которые нанесли значительный ущерб немецкому бизнесу», выступает также левая партия Die Linke. Инициативу поддерживают, согласно последним данным Российско-германской внешнеторговой палаты, 94% немецких компаний. Министры на земельном уровне без исключения выступают за примирение с РФ. В Германии зафиксирована колоссальная потеря рабочими мест, Восточный комитет германской экономики оценил убытки в 100 млрд евро. Новые санкции, введенные США в апреле, могут обойтись ФРГ в ближайшие годы еще в несколько миллиардов евро.

По мнению министра обороны Германии Урсулы фон дер Ляйен, улучшению отношений с российскими властями препятствуют «аннексия Крыма», ситуация в Сирии и конфликт в Донбассе, писала «Национальная служба новостей». Недавно страны «Большой семерки» (G7), куда входит и Германия, объединились для борьбы с российской стороной из-за украинского конфликта, напоминает «URA.RU». Они заявили, что продолжат санкционное давление на РФ из-за ситуации на Украине.