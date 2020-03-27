В Магнитогорске проверят дом, где произошел взрыв

В Магнитогорске 27 марта специалисты осмотрят пятиэтажный дом на улице Доменщиков, 19, где ранее произошел взрыв. Как сообщили URA.RU в пресс-службе мэрии, в ходе осмотра предстоит установить реальное количество пострадавших квартир и выяснить, какую помощь необходимо оказать жильцам.
«Сейчас известно о повреждениях квартир на втором и третьем этажах, а также балконов на четвертом и пятом этажах. Но поскольку в доме восемь подъездов, нужно осмотреть все и провести конкретный разговор с собственниками о том, какую помощь им необходимо оказать», — рассказали в пресс-службе. Сейчас жители дома расселены в гостинице.
Взрыв в Магнитогорске произошел в жилом доме вечером 26 марта. По предварительной информации, возгорание началось на втором этаже. В результате пламя охватило шесть квартир. По данным ГУ МЧС по региону, в результате происшествия погибли женщина и подросток, пострадал маленький ребенок. Сейчас он находится в детской городской больнице в крайне тяжелом состоянии.