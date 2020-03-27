26 марта 2020

В Магнитогорске проверят дом, где произошел взрыв

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Пожар в промзоне на Троицком тракте. Челябинск, мчс, дым, пожар, чп, пожарные, чс
Взрыв в доме произошел 26 мартаФото: Вадим Ахметов © URA.RU
новость из сюжета
Взрыв в магнитогорской пятиэтажке

В Магнитогорске 27 марта специалисты осмотрят пятиэтажный дом на улице Доменщиков, 19, где ранее произошел взрыв. Как сообщили URA.RU в пресс-службе мэрии, в ходе осмотра предстоит установить реальное количество пострадавших квартир и выяснить, какую помощь необходимо оказать жильцам.

«Сейчас известно о повреждениях квартир на втором и третьем этажах, а также балконов на четвертом и пятом этажах. Но поскольку в доме восемь подъездов, нужно осмотреть все и провести конкретный разговор с собственниками о том, какую помощь им необходимо оказать», — рассказали в пресс-службе. Сейчас жители дома расселены в гостинице.

Взрыв в Магнитогорске произошел в жилом доме вечером 26 марта. По предварительной информации, возгорание началось на втором этаже. В результате пламя охватило шесть квартир. По данным ГУ МЧС по региону, в результате происшествия погибли женщина и подросток, пострадал маленький ребенок. Сейчас он находится в детской городской больнице в крайне тяжелом состоянии.

Расскажите о новости друзьям
Происшествия Общество
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...