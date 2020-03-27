Спрос россиян на туалетную бумагу вырос на 47%

В марте в России резко увеличился спрос на товары личной гигиены. К такому выводу пришли аналитики фискальной платформы «Такском».
«Продажи туалетной бумаги с 16 по 19 марта 2020 года выросли на 47% по сравнению с таким же периодом 2019 года», — пишет RT со ссылкой на исследование. Аналитики утверждают, что высоким спросом также начали пользоваться влажные салфетки (+46%), шампуни (+28%), бальзамы для волос (+20%), зубная паста (+17%), ополаскиватели для рта (+33%) и бритвы (+34%).
В начале марта в России резко увеличился спрос на продукты длительного хранения, мыло, бытовую химию и предметы личной гигиены. По мнению экспертов, основной причиной высокого спроса является боязнь эпидемии коронавируса. Согласно данным сервиса howmuchtoiletpaper.com, который позволяет рассчитать, сколько туалетной бумаги потребуется на период карантина, люди закупают на 500% больше этого товара, чем нужно, передает «Национальная служба новостей».