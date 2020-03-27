В России хотят ограничить продажу алкоголя из-за коронавируса

В ближайшее время в России могут ограничить продажу алкоголя из-за пандемии коронавируса. С таким предложением выступил член Общественной палаты Султан Хамзаев.
«Правительство РФ правомочно вводить подобные ограничения вплоть до полного запрета продажи алкоголя», — цитирует Хамзаева RT.
Член Общественной палаты предлагает продавать на человека не более одного литра алкоголя крепче девяти градусов при разовой покупке. Такой режим, по мнению Хамзаева, должен действовать до 1 мая. Он напомнил, что Всемирная организация здравоохранения призвала воздержаться от употребления алкоголя в период борьбы с пандемией.
Ранее министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что алкоголь и сигареты могут усугубить течение коронавируса. В настоящий момент COVID-2019 на территории РФ болеют 840 человек, сообщает «Национальная служба новостей». Два гражданина погибли.
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