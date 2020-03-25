Люди, которые пытаются лечиться алкоголем, однозначно будут иметь более тяжёлые последствия Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Алкоголь и сигареты могут усугубить течение коронавируса. Об этом в интервью программе «Право на справедливость» на Первом канале заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

«Алкоголь в этой ситуации очень опасен, и пациенты, которые пытаются лечиться алкоголем в этой ситуации, однозначно будут иметь более тяжёлые последствия», — цитирует Мурашко ТАСС. В случае с табаком это связано с рядом хронических заболеваний, которые имеют курильщики, отметил министр.

Ранее Минздрав дал совет пожилым россиянам. Во избежание заражения коронавирусом людям старше 60 лет не следует лишний раз выходить из дома, ограничить посещения магазинов и отказаться от поездок на общественном транспорте.

В настоящий момент в мире уже более 405 тысяч зараженных коронавирусом. Выздороветь удалось более 105 тысячам человек, более 18 тысяч погибли.