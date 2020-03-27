Из-за коронавируса в Кургане отменяют льготный проезд

Жители Кургана с 28 марта до особого распоряжения администрации не смогут оплачивать поездки в автобусах льготными купонами-талонами. Один из курганских перевозчиков рассказал URA.RU, что мера связана с профилактикой коронавирусной инфекции COVID-19.
«Это решение думы из-за коронавируса. Вчера было совещание, нас [перевозчиков] собирали, сказали, что есть решение думы», — рассказал URA.RU перевозчик. Пользователи соцсетей заметили в автобусах соответствующие объявления. «С 28 марта все талоны не принимаем до особого распоряжения администрации Кургана», — написано в тексте объявления.
Курганская гордума рассмотрит этот вопрос 27 марта на внеплановом заседании. «Решение непопулярное, но продиктовано оно исключительно требованиями безопасности граждан в условиях развивающейся ситуации по коронавирусу. Все решения, которые принимаются по ограничениям, носят временный характер», — объяснил глава Кургана Андрей Потапов.
Купонами-талонами пользуются пенсионеры, школьники, дети из малообеспеченных семей, ветераны и другие социальные группы. Для школьников и пенсионеров цена на талоны ниже, чем на проезд в общественном транспорте. Отдельные социальные группы получают их бесплатно. Талоны выдаются в ограниченном количестве.
С 16 марта в Курганской области введен режим повышенной готовности. На 27 марта в Кургане зарегистрирован один случай заболевания коронавирусом. Состояние пациента удовлетворительное.
Самые свежие новости в специальном viber-чате «