Медики рассказали о состоянии курганской девочки, зараженной коронавирусом

Заболевшая девочка находится в удовлетворительном состоянии Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Девочка из Кургана, у которой после возвращения из Испании обнаружили коронавирусную инфекцию COVID-19, находится в удовлетворительном состоянии. Ей необходимо сдать анализы, чтобы решить вопрос о выписке из медучреждения, сообщает региональный оперативный штаб со ссылкой на данные департамента здравоохранения региона.

«Состояние пациента с коронавирусом в Курганской области удовлетворительное, в ближайшие дни запланированы контрольные анализы, при получении результатов будет решен вопрос о дальнейшей тактике лечения или выписке пациента», — говорится в сообщении.

О первом подтвержденном случае коронавируса COVID-19 в Зауралье URA.RU сообщало 21 марта. Губернатор Вадим Шумков тогда заявлял, что зараженная девочка чувствует себя хорошо, болезнь протекает в легкой форме. Лицам, которые контактировали с ней, пришлось сдать анализы и отправиться на больничный. Глава регионального депздрава Лариса Кокорина отмечала, что у девочки нет клинических симптомов, она вместе с родителями доставлена в инфекционную больницу.

По состоянию на 25 марта других подтвержденных случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 в Курганской области не зарегистрировано.