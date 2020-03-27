На Ямале школьников лишили льготного проезда из-за коронавируса

Льготный проезд для школьников прекратится с 28 марта Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

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Школьники Ноябрьска больше не смогут воспользоваться льготным проездом. Его временно приостановят с 28 марта. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе мэрии.

«С 28 марта в Ноябрьске льготный проезд для школьников будет приостановлен. Такое решение муниципалитет принял для обеспечения безопасности и предотвращения распространения коронавирусной инфекции», — сообщили в пресс-службе горадминистрации.

По словам заместителя главы города Надежды Гудковой, образовательные учреждения переходят на дистанционное обучение. «Работа кружков и секций переведена в онлайн-режим, и у детей нет особой необходимости активно передвигаться по городу. Данная мера временная, но она позволит минимизировать контакты учащихся», — приводят слова Гудковой специалисты пресс-службы.

В мэрии также отметили, что на дистанционном обучении школьники будут находиться до 12 апреля. Указом президента России с 30 марта в стране организованы внеплановые выходные. При этом на Ямале действует режим повышенной готовности. Согласно постановлению губернатора ЯНАО Дмитрия Артюхова, учебные заведения были досрочно распущены на каникулы, культурные и спортивные массовые мероприятия отменены, а возвращающимся из поездок гражданам рекомендовано уходить на самоизоляцию.