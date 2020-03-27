Тюменские поселки остались без медпомощи во время угрозы распространения коронавируса

Два поселка остались без медработников и аптек Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Два поселения под Тобольском — Лайтамак и Ачиры — остались без медицинской помощи и аптек в условиях угрозы распространения коронавируса. Местные жители собирают подписи под обращением к губернатору Тюменской области Александру Моору с просьбой обеспечить их медицинской помощью. Об этом URA.RU рассказала жительница поселения Лайтамак на условиях анонимности.

«У нас с сентября прошлого года в Лайтамаке нет медицинского работника. При этом местные жители регулярно ездят по работе не только в Тобольск, но и в Тюмень, где уже есть зараженные! Учитывая, что коронавирус очень быстро распространяется, мы боимся остаться с заболеванием один на один, без медицинской помощи. Нет ни масок, ни врачей, ни таблеток», — сообщила женщина. Глава поселения Лайтомак Марат Биктимеров отказал URA.RU в комментарии.

Подобная ситуация складывается и в поселке Ачиры. По словам местных жителей, медицинский работник уволился в феврале, с тех пор в населенном пункте нет ни медпомощи, ни доступа к аптеке, которая ранее работала в фельдшерском пункте. «Мы неоднократно обращались в районную администрацию, чтобы хотя бы присылали нам медработника раз в неделю. Сейчас пришло письмо от администрации, что будут отправлять на короткий период работника. И просят переговорить с местными жителями, чтобы найти дом, где он будет останавливаться. Других подробностей пока нет», — рассказал глава Ачир Дильнур Яналиев.

Связаться с администрацией Тобольского района редакции не удалось — не отвечает ни один телефон. В департаменте здравоохранения Тюменской области взяли время на подготовку ответа.

Ранее URA.RU сообщало, что в Тюменской области зарегистрировано три случая заболевания коронавирусом, один из них закончился выздоровлением.