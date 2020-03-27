26 марта 2020
25 марта 2020

В Югре школьницы толпой жестоко избили сверстницу

© Служба новостей «URA.RU»
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Эстафета паралимпийского огня Сочи-2014. Екатеринбург, мигалки, полиция, проблесковый маячок
Сразу несколько школьниц принимали участие в избиении девочки-подросткаФото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Ханты-Мансийске школьницы толпой жестоко избили сверстницу. Подростковая разборка стала поводом для полицейской проверки, о чем URA.RU сообщили в пресс-службе УМВД по ХМАО.

«Известно, что сама драка произошла 24 марта. Назначено проведение проверки, личности всех участников инцидента уже установлены», — прокомментировали в пресс-службе полиции Югры.

Видео с дракой было размещено в социальных сетях, однако затем было удалено администраторами сообщества. В управлении общественных связей Ханты-Мансийска заявили URA.RU, что после окончания проверки полиции ее материалы будут переданы в комиссию по делам несовершеннолетних. На их основе затем и будут приниматься дальнейшие решения.

Ранее URA.RU сообщало, что в 2019 году похожий конфликт произошел в Сургуте, где школьница также подвергалась травле со стороны сверстников. Виновные не были привлечены к уголовной ответственности, потому что были младше 16 лет.

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© Служба новостей «URA.RU»
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