В Югре школьницы толпой жестоко избили сверстницу

В Ханты-Мансийске школьницы толпой жестоко избили сверстницу. Подростковая разборка стала поводом для полицейской проверки, о чем URA.RU сообщили в пресс-службе УМВД по ХМАО.
«Известно, что сама драка произошла 24 марта. Назначено проведение проверки, личности всех участников инцидента уже установлены», — прокомментировали в пресс-службе полиции Югры.
Видео с дракой было размещено в социальных сетях, однако затем было удалено администраторами сообщества. В управлении общественных связей Ханты-Мансийска заявили URA.RU, что после окончания проверки полиции ее материалы будут переданы в комиссию по делам несовершеннолетних. На их основе затем и будут приниматься дальнейшие решения.
Ранее URA.RU сообщало, что в 2019 году похожий конфликт произошел в Сургуте, где школьница также подвергалась травле со стороны сверстников. Виновные не были привлечены к уголовной ответственности, потому что были младше 16 лет.