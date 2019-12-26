Родители школьниц заплатят административный штраф Фото: Анна Майорова © URA.RU

Следственный комитет Сургута отказал в возбуждении уголовного дела против школьниц, которые избили и вымогали деньги у своей сверстницы. Об этом «URA.RU» сообщил источник в правоохранительных органах.

«Все фигурантки этой истории еще не достигли возраста 16 лет, когда начинается уголовная ответственность за совершение подобных преступлений», — объяснил инсайдер. Он также добавил, что родители девочек будут привлечены к административной ответственности за неисполнение обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних.

Еще один источник «URA.RU», знакомый с ситуацией рассказал журналисту агентства, что все участницы конфликта поставлены на учет в комиссию по делам несовершеннолетним и другим структурам, которые занимаются мерами профилактики.

Ранее «URA.RU» уже сообщало об этой истории — в интернете было опубликовано видео, где несколько школьниц жестоко издевались над сверстницей. Детский омбудсмен Югры Татьяна Моховикова предлагала поместить фигуранток этого конфликта в школу для трудных подростков.