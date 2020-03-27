Родственник известного политолога получил пост в правительстве Челябинской области

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер подписал постановление о назначении Андрея Минченко заместителем министра экономического развития региона. Соответствующее постановление опубликовано на официальном правовом портале.
«Назначить Минченко Андрея Николаевича заместителем министра экономического развития Челябинской области с установленным сроком испытания продолжительностью шесть месяцев», — говорится в постановлении. До этого назначения Минченко работал в Южно-Уральской торгово-промышленной палате.
Минченко будет курировать в ведомстве внутренний туризм. Ранее полномочия по этой сфере были переданы минэкономразвития от министерства культуры региона. Андрей Минченко — троюродный брат известного уроженца Южного Урала, политолога Евгения Минченко.