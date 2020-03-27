26 марта 2020

Родственник известного политолога получил пост в правительстве Челябинской области

© Служба новостей «URA.RU»
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Заседание правительства Челябинской области. Челябинск, портрет, текслер алексей
Алексей Текслер утвердил новое кадровое назначениеФото: Вадим Ахметов © URA.RU

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер подписал постановление о назначении Андрея Минченко заместителем министра экономического развития региона. Соответствующее постановление опубликовано на официальном правовом портале.

«Назначить Минченко Андрея Николаевича заместителем министра экономического развития Челябинской области с установленным сроком испытания продолжительностью шесть месяцев», — говорится в постановлении. До этого назначения Минченко работал в Южно-Уральской торгово-промышленной палате.

Минченко будет курировать в ведомстве внутренний туризм. Ранее полномочия по этой сфере были переданы минэкономразвития от министерства культуры региона. Андрей Минченко — троюродный брат известного уроженца Южного Урала, политолога Евгения Минченко.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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