Россиянам объяснили, как правильно ходить в магазины во время коронавируса

Совершать покупки следует с тележкой, а не с корзинкой Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В условиях распространения коронавируса россиянам следует посещать магазины утром или поздним вечером, а также держаться подальше от других покупателей. Соответствующие рекомендации дал экспертный совет Всероссийского союза потребителей «Росконтроль».

«Посещать магазины лучше всего тогда, когда там минимальное число посетителей, то есть с утра или поздним вечером», — цитирует Lenta.ru врача-гигиениста Андрея Мосова. Эксперт советует идти в магазин с прикрытыми волосами и в одежде, которая меньше удерживает пыль. По возвращении домой следует протереть и свою одежду, и упаковки с продуктами. В то же время от покупки неупакованной продукции пока следует воздержаться.

Также врач-гигиенист советует совершать покупки с тележкой, а не с корзинкой. «Так контакт с предметами, которые трогали другие люди, будет меньше», — объяснил Мосов. А расплачиваться безопаснее будет картами или мобильными системами, поскольку при оплате наличными есть шанс подхватить вирус от сдачи.

В Роскачестве рекомендовали заказывать продукты на дом, чтобы минимизировать риск контактов с инфицированными людьми, пишет RT. Также эксперты рекомендуют протирать стол и другие рабочие поверхности, которые соприкасались с продуктами.

Ранее президент РФ Владимир Путин порекомендовал россиянам не покупать продукты впрок, отметив, что ситуация с поставками является надежной. А Минпромторгу посоветовали урегулировать стоимость продуктов «кризисной корзины».