ФСБ России предотвратила теракт в Краснодаре

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Национальный антитеррористический комитет. Тактико-специальное учение
Сотрудники ФСБ предотвратили терактФото: Вадим Ахметов © URA.RU

Сотрудники ФСБ пресекли готовящийся теракт в Краснодаре. Об этом сообщает центр общественных связей ФСБ РФ.

«Федеральной службой безопасности РФ предотвращен террористический акт в Краснодаре», — говорится в сообщении. В результате проведенных мероприятий был задержан причастный к подготовке преступления. Им оказался 27-летний россиянин.

Из машины задержанного была изъята самодельная бомба, а в его телефоне были обнаружены переписки с членами запрещенной в РФ международной террористической организации «Исламское государство».

Ранее сотрудники ФСБ провели спецоперацию по задержанию предполагаемых террористов в Башкортостане. Силовики располагали данными, что боевики перевозили в машине взрывчатку. Позже стало известно, что мужчина, стрелявший в сотрудников спецслужб в Уфе, оказался членом запрещенной в РФ террористической организации «Исламское государство», передает телеканал 360.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
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