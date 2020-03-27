ФСБ России предотвратила теракт в Краснодаре

Сотрудники ФСБ пресекли готовящийся теракт в Краснодаре. Об этом сообщает центр общественных связей ФСБ РФ.
«Федеральной службой безопасности РФ предотвращен террористический акт в Краснодаре», — говорится в сообщении. В результате проведенных мероприятий был задержан причастный к подготовке преступления. Им оказался 27-летний россиянин.
Из машины задержанного была изъята самодельная бомба, а в его телефоне были обнаружены переписки с членами запрещенной в РФ международной террористической организации «Исламское государство».
Ранее сотрудники ФСБ провели спецоперацию по задержанию предполагаемых террористов в Башкортостане. Силовики располагали данными, что боевики перевозили в машине взрывчатку. Позже стало известно, что мужчина, стрелявший в сотрудников спецслужб в Уфе, оказался членом запрещенной в РФ террористической организации «Исламское государство», передает телеканал 360.