Опубликовано видео спецоперации по уничтожению боевика, готовившего теракт в Уфе

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Сандаков Николай. Суд. Челябинск., фсб
Террориста обезвредили сотрудники ФСБФото: Вадим Ахметов © URA.RU

Опубликовано видео нейтрализации боевика, который планировал совершить теракт в Уфе. Кадры со спецоперации обнародовал Национальный антитеррористический комитет (НАК).

«Сотрудники спецслужб пытались остановить автомобиль, в котором находился бандит, но на требование сдаться он начал стрелять. В результате преступник был уничтожен», — сообщает ТАСС. Мужчина готовил диверсию. При нем было огнестрельное оружие и взрывное устройство. В ходе операции никто из силовиков и гражданских не пострадал.

В субботу сотрудники ФСБ провели спецоперацию по задержанию предполагаемых террористов в Башкортостане. Спецоперация прошла перед въездом в Уфу из Демского района. Силовики располагали данными, что боевики перевозили в машине взрывчатку. Автомобиль с преступниками был обстрелян, передает «Пятый канал».

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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