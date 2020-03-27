Предполагается, что детские сады не будут работать как минимум неделю Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Администрация Екатеринбурга закроет детские сады на неделю с 30 марта по 5 апреля, которая объявлена президентом РФ Владимиром Путиным нерабочей. С соответствующей инициативой, как сообщает источник URA.RU в мэрии, на заседании городского штаба по профилактике коронавируса выступила врио вице-мэра по соцполитике Елена Левина. При этом представитель Роспотребнадзора Елена Потапкина на штабе негативно оценила эту инициативу.

«Левина сказала, что как минимум на следующую неделю будут закрыты детские сады. При этом [сотрудник свердловского управления Роспотребнадзора Елена] Потапкина заявила, что против этого, поскольку, если детские сады продолжат работать, ничего страшного не случится», — поделился собеседник агентства. По его словам, позиция Роспотребнадзора: закрывать детские сады нужно только в том случае, если будет вспышка ОРВИ.

В пресс-службе администрации корреспонденту объяснили порядок закрытия детских садов в городе. «Если Роспотребнадзор объявляет карантин, издается постановление администрации о закрытии детских садов. В этом случае родители имеют право получить оплачиваемый больничный. Если администрация объявит о закрытии детских садов самостоятельно, у родителей могут возникнуть вопросы. Поэтому думаем, как это сделать», — рассказала пресс-секретарь мэрии Виктория Мкртчян.

Также она отметила, что, по неподтвержденным данным, по итогам штаба готовится постановление о закрытии детских садов, однако параметры документа пока неизвестны. Получить комментарий представителя Ропотребнадзора на момент публикации не удалось.

Как писало URA.RU, согласно распоряжению губернатора Евгения Куйвашева, с 30 марта по 5 апреля в Екатеринбурге и Свердловской области будет закрыт ряд организаций и предприятий, поскольку неделя объявлена выходной. О намерении закрыть детские сады мэрия Екатеринбурга объявляла 16 марта, однако это решение было заблокировано свердловским управлением Роспотребнадзора и резиденцией главы региона.