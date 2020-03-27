В тюменском правительстве назначен новый замгубернатора

Правительство Тюменской области приобрело еще одного замубернатора, который будет курировать сферы образования и науки. Повышение получил директор областного департамента образования и науки Алексей Райдер, сообщается на официальном сайте правительства Тюменской области.
«Глава региона Александр Моор подписал распоряжение о назначении Алексея Райдера заместителем губернатора, директором областного департамента образования и науки. О своем решении он сообщил 27 марта на заседании президиума регионального правительства», — сообщается на официальном сайте. До назначения Алексей Райдер занимал должность руководителя областного департамента образования и науки.
Как отмечает политолог Александр Безделов, назначение Райдера на должность замгубернатора было ожидаемым событием. «Социальная сфера, за которую ранее полностью отвечала бывшая первый замгубернатора Наталья Шевчик, очень объемна. Ее необходимо было разделить между двумя замгубернатора», — отмечает он. Сфера социального развития и обеспечения, здравоохранение и спорт отошли под контроль назначенной ранее на должность замгубернатора Ольги Кузнечевских. «Направлния культуры и образования должен был курировать другой замгубернатора. Директор департамента культуры Елена Майер пришла в правительство сравнительно недавно. А Алексей Райдер работает давно и никогда не имел нареканий. Кроме того, всегда был лоббистом обоих этих двух сфер», — отмечает Александр Безделов.
Как ранее сообщало URA.RU, Ольга Кузнечевских была назначена на должность замгубернатора 12 марта. Перестановки в правительстве начались после ухода в конце 2019 года со своей должности первого замгубернатора региона Натальи Шевчик, сейчас ее должность упразднена.