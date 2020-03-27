В Кремле рассказали, как коронавирус повлиял на жизнь Путина

Несмотря на угрозу коронавируса, президент РФ Владимир Путин продолжает работать в обычном режиме. Чтобы не допустить заражения инфекцией, он стал чаще принимать обычные санитарные меры. Об этом в ходе конференц-кола, отвечая на вопрос журналиста URA.RU, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
«Речь идет о дополнительных превентивных мерах, те же самые санитарные меры, которые на постоянной основе нужно принимать. Особенно в условиях продолжающегося рабочего графика, пусть и не изобилующего таким большим количеством публичных мероприятий», — ответил Песков на вопрос корреспондента агентства о том, как изменились личные привычки президента из-за коронавируса. Пресс-секретарь, однако, не уточнил, какие именно меры принимает президент. Вместе с тем он подчеркнул, что глава государства продолжает работать, так как «просто не может прекратить работу».
Ранее президент посетил больницу в подмосковной Коммунарке, где проходят лечение пациенты с коронавирусом, напоминает телеканал 360. Чтобы не заразиться, Путин надел желтый защитный костюм с маской для фильтрации воздуха.
По последним данным оперативного штаба по борьбе с инфекцией, за сутки в России выявили 196 новых случаев заражения коронавирусом. Общее количество заболевших достигло 1036 человек, передает «Общественное телевидение России».
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