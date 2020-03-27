Площадь пожара превысила 180 квадратных метров Фото: Instagram, my_muravlenko

Серьезное возгорание произошло днем 27 марта в Муравленко (ЯНАО). По информации оперативных служб, угрозы людям нет, однако огнем охвачено 180 квадратных метров кровли и чердака раселенного многоквартирника.

«Вызов по адресу улица Строителей, 17, поступил в около 16:00, — рассказали URA.RU в пресс-службе ГУ МЧС по ЯНАО. — По предварительной информации в доме, где произошел пожар, проживал мужчина, но во время возгорания он находился на работе». На место было направлено три единицы техники и 10 человек личного состава, площадь составляет примерно 180 квадратных метров.

По словам местных жителей, район, где произошел пожар местные власти расселяют. В планах у горадминистрации было снести ветхие дома уже этим летом.