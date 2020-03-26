Российским авиакомпаниям грозит закрытие из-за прекращения полетов за границу

Сейчас авиакомпании могут только возвращать россиян на родину Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Российские авиакомпании понесут серьезные убытки из-за того, что правительство РФ полностью ограничило авиасообщение с другими странами из-за пандемии коронавируса. Если международные перелеты не возобновятся в скором времени, компании могут попросту закрыться, рассказали опрошенные URA.RU авиаэксперты.

«Авиакомпании уже практически остановились, ничего хорошего в этом нет. Вопрос в том, сколько это продлится. Если неделю или две, то это еще поправимо. Если месяц, то это будет серьезный удар по авиакомпаниям», — пояснил независимый аналитик, экономист Дмитрий Адамидов.

Директор консалтинговой компании «Инфомост», авиаэксперт Борис Рыбак придерживается чуть более оптимистичного прогноза по срокам работы авиакомпаний: он считает, что без какой-либо поддержки российские компании продержатся максимум месяц или полтора. В разговоре с URA.RU он пояснил, что возместить убытки самостоятельно они не смогут. «Международные рейсы у авиакомпаний традиционно являются прибыльными, а внутренние — убыточными», — добавил Рыбак.

Оба эксперта сходятся во мнении, что без дополнительной поддержки авиакомпания просто не выжить. Собеседники информагентства подчеркнули, что в такой ситуации очень важна господдержка. Рыбак добавил, что если не компенсировать авиакомпаниям убытки, то они просто не смогут продолжать свою деятельность.

В пресс-службе «Уральских авиалиний» рассказали, что компания уже закрыла международные рейсы. «У нас все зарубежные направления практически закрыты, мы занимаемся только тем, что вывозим российских граждан из иностранных аэропортов. Других рейсов регулярных мы, разумеется, уже не выполняем», — пояснила в разговоре с информагентством пресс-секретарь авиакомпании Вера Гасникова.

URA.RU также направило официальные запросы в «Аэрофлот», S7 и «Победу» с просьбой прокомментировать дальнейшую работу авиакомпаний при таких ограничениях. На момент публикации материала ответ не поступил.

Согласно распоряжению правительства, с 27 марта Россия ограничивает авиасообщение с другими странами из-за коронавируса. Единственным исключением остаются рейсы, которые вывозят россиян на родину. До этого, также в условиях ограниченных международных перелетов, сохранялись рейсы из Москвы в зарубежные столицы и чартерные рейсы.