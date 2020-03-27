Из-за коронавируса мэра Челябинска не стали вызывать в суд

В Советском районном суде Челябинска 27 марта приостановлен процесс по отмене выборов главы города, инициированный лидером регионального отделения партии «Яблоко» Ярославом Щербаковым. На заседание вызывали мэра Наталью Котову. Как сообщил Щербаков URA.RU, процесс отложен до 10 апреля, из эпидемии с коронавирусом.
«Судья напомнил о постановлении Верховного суда РФ, согласно которому все процесс, кроме дел безотлагательного характера, приостановлены», — заявил Щербаков.
12 марта Щербаков добился, чтобы в суд на 27 марта вызвали Котову. В этот же день судья должен был решить, удовлетворить или отказать в ходатайстве по вызову в суд губернатора Алексея Текслера.
Ранее Щербаков через Верховный суд добился признания недействительным положения о конкурсе на пост мэра, благодаря которому выборы выиграл Владимир Елистратов. К этому времени Елистратов ушел в отставку, и теперь Щербаков намерен доказать, что и сменившая его Котова занимает поста мэра незаконно.