26 марта 2020

В уральской глубинке госпитализировали женщину с подозрением на коронавирус. «Вся деревня на ушах»

© Служба новостей «URA.RU»
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Аэропорт
Путешественница вернулась с КубыФото: Владимир Жабриков © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Корнавирус докатился до уральской глубинки: из села Покровское (Каменский район Свердловской области) госпитализировали женщину с подозрением на коронавирус. Об этом сообщает местный сайт. Пациентку увезли в больницу Каменска-Уральского.

«Они всей семьей позавчера вернулись с Кубы, вчера ее на скорой увезли в город с температурой 40, — рассказала местная жительница изданию ku66.ru. — Они находились дома на изоляции, но успели сходить в магазин. Вся деревня на ушах! Еще есть семья на улице Комсомольской, они пока дома, тоже недавно вернулись из-за границы».

Глава свердловского Роспотребнадора Дмитрий Козловских, комментируя на брифинге в пятницу, 27 марта ситуацию с заболеваемостью коронавирусной инфекцией в Свердловской области, сообщил, что пациент с подозрением на коронавирус находится в больнице Каменска-Уральского.

Помимо Екатеринбурга, люди с подозрением на коронавирус есть в городах Сысерть, Нижний Тагил, Полевской, Сухой Лог, Первоуральск, Каменск-Уральский, Новая Ляля, Красноуральск, Верхняя Пышма, Ревда и Асбест.

Всего же в стационарах области с подозрением на коронавирус находится 234 человека, из них 138 — в ГКБ №40 Екатеринбурга, 70 — в шестой больнице столицы Урала, в больницах области — 26 человек. Диагноз «коронавирус» на сегодня подтвержден у 20 пациентов.

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© Служба новостей «URA.RU»
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