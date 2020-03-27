Корнавирус докатился до уральской глубинки: из села Покровское (Каменский район Свердловской области) госпитализировали женщину с подозрением на коронавирус. Об этом сообщает местный сайт. Пациентку увезли в больницу Каменска-Уральского.
«Они всей семьей позавчера вернулись с Кубы, вчера ее на скорой увезли в город с температурой 40, — рассказала местная жительница изданию ku66.ru. — Они находились дома на изоляции, но успели сходить в магазин. Вся деревня на ушах! Еще есть семья на улице Комсомольской, они пока дома, тоже недавно вернулись из-за границы».
Глава свердловского Роспотребнадора Дмитрий Козловских, комментируя на брифинге в пятницу, 27 марта ситуацию с заболеваемостью коронавирусной инфекцией в Свердловской области, сообщил, что пациент с подозрением на коронавирус находится в больнице Каменска-Уральского.
Помимо Екатеринбурга, люди с подозрением на коронавирус есть в городах Сысерть, Нижний Тагил, Полевской, Сухой Лог, Первоуральск, Каменск-Уральский, Новая Ляля, Красноуральск, Верхняя Пышма, Ревда и Асбест.
Всего же в стационарах области с подозрением на коронавирус находится 234 человека, из них 138 — в ГКБ №40 Екатеринбурга, 70 — в шестой больнице столицы Урала, в больницах области — 26 человек. Диагноз «коронавирус» на сегодня подтвержден у 20 пациентов.