27 марта 2020

Михалкова из «Уральских пельменей» написала сенсационную книгу о своей жизни

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Интервью с Юлей Михалковой. Екатеринбург, михалкова юлия, портрет
Книга посвящена актёрской карьере телеведущейФото: Анна Майорова © URA.RU

Бывшая участница «Уральских пельменей» Юлия Михалкова завершила работу над своей первой книгой. Она посвящена актёрской карьере телеведущей. Об этом Михалкова написала на своей странице в Instagram.

«Познание таинств театрального искусства помогло мне прийти к успеху. Поможет ли вам? Ответ вы найдете в моей новой, полной сенсационных и деликатных разоблачений книге!» — написала телеведущая. Она отметила, что актерская работа перевернула ее жизнь и научила чувствовать людей насквозь. По словам Михалковой, в ближайшее время книга поступит в продажу.

Ранее сообщалось о том, что Михалкова напишет эссе о том, как современной женщине работать и дружить с мужчинами».

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Друзья, сегодня день театра, и это мой профессиональный праздник, с которым меня целый день все поздравляют и даже мой помощник – блондин Тэдди – подал лапу! Так вот. Не все, наверное, знают, но по образованию я актриса драматического жанра – окончила театральный институт. Учеба перевернула мою жизнь. Научила чувствовать людей насквозь и находить острые сюжеты в самых невзрачных, обыденных ситуациях. Войти в роль шкворчащей на плите яичницы и падающего осеннего листа. Не весеннего, не летнего, а именно осеннего. И сделать это так, чтобы зритель заплакал! Познание таинств театрального искусства помогло мне прийти к успеху. Поможет ли вам? Ответ вы найдете в моей новой, полной сенсационных и деликатных разоблачений КНИГЕ! Уже вот-вот она поступит в продажу! Следите за анонсами – будет жарко!

Публикация от Юлия Михалкова (@mihalkova)

Расскажите о новости друзьям
Знаменитости Общество
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...