Михалкова из «Уральских пельменей» написала сенсационную книгу о своей жизни

Книга посвящена актёрской карьере телеведущей Фото: Анна Майорова © URA.RU

Бывшая участница «Уральских пельменей» Юлия Михалкова завершила работу над своей первой книгой. Она посвящена актёрской карьере телеведущей. Об этом Михалкова написала на своей странице в Instagram.

«Познание таинств театрального искусства помогло мне прийти к успеху. Поможет ли вам? Ответ вы найдете в моей новой, полной сенсационных и деликатных разоблачений книге!» — написала телеведущая. Она отметила, что актерская работа перевернула ее жизнь и научила чувствовать людей насквозь. По словам Михалковой, в ближайшее время книга поступит в продажу.

Ранее сообщалось о том, что Михалкова напишет эссе о том, как современной женщине работать и дружить с мужчинами».