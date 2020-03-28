27 марта 2020

Скворцова назвала сроки появления вакцины от коронавируса

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Международный Форум Добровольцев в Москве на ВДНХ. Москва, скворцова вероника, портрет
По словам Вероники Скворцовой, сейчас у ФМБА есть семь прототипов вакциныФото: Владимир Андреев
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Коронавирус COVID-19

Вaкцина от кoрoнавируса в Рoссии будет готова через год. Об этoм в эфире программы «Время» на Первом канале рассказала глaва Фeдерального мeдико-биологическoго агeнтства Верoника Скворцoва.

«Мы планируем к июлю месяцу завершить все испытания и перейти в фазу уже регламентированных доклинических исследований», — уточнила руководитель ФМБА. По ее словам, сейчас у ФМБА есть семь прототипов вакцины.

Накануне в оперативном штабе по мониторингу ситуации с коронавирусом в России сообщили о возрастании числа погибших пациентов с коронавирусом в РФ до четырех. По последним данным, в России зафиксировано 1 040 случаев заражения коронавирусом. Из них 703 в Москве и 49 в Московской области.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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