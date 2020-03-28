Врачи призвали защищать глаза, чтобы избежать коронавируса Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Американские офтальмологи обнаружили новый симптом коронавируса. Они утверждают, что заразиться COVID-19 возможно через слизистую оболочку глаз. Об этом сообщает Bild.

«Красные и слезящиеся глаза могут быть ранним симптомом заражения», — пишет издание. Врачи утверждают, что пациенты с COVID-19 часто жалуются на дискомфорт в глазах. Как сообщает СМИ, данные симптомы все же не являются гарантией наличия коронавируса. Медики рекомендуют придерживаться мер предосторожности и защищать рот, нос и глаза.

Ранее заведующая кафедрой инфекционных болезней РУДН Галина Кожевникова отметила, что у коронавирусной инфекции отсутствует ярко выраженная интоксикация, а такие симптомы, как кашель и першение в горле, появляются с первых дней начала заболевания.

Заместитель министра здравоохранения России Олег Салагай сообщил, что курильщики тяжелее переносят коронавирус из-за предрасположенности к хроническим заболеваниям легких, передает агентство Nation News. Как отмечает издание, курящие люди имеют в 2,4 раза больше шансов попасть в реанимацию и имеют высокий риск летального исхода.