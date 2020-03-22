Главный инфекционист РУДН назвала основные отличия гриппа от коронавируса

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт на тему ОРВИ. Курган, ребенок, лекарства, градусник, грипп, болезнь, орви, заболевание, орви, больной ребенок, орз, ребенок, карантин, больничная койка, больничный, коронавирус, высокая температура
При вирусе гриппа уже через несколько часов сильно поднимается температураФото: Екатерина Сычкова © URA.RU
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

У коронавирусной инфекции отсутствует ярко выраженная интоксикация, а такие симптомы, как кашель и першение в горле, появляются с первых дней начала заболевания. Кроме того, при COVID-19 температура не поднимается так сильно, как при гриппе. Об этом в беседе с URA.RU заявила заведующий кафедрой инфекционных болезней РУДН Галина Кожевникова.

«Главное отличие гриппа — высокая интоксикация. Уже в первые несколько часов после заражения сильно поднимается температура, появляется слабость, а также головная боль и боль в мышцах. Уже после этого появляется насморк, кашель и боль в горле. Если не принимать меры, то на пятый-седьмой день начинаются осложнения в виде гайморита или воспаления легких», — рассказала URA.RU Кожевникова.

Кроме того, грипп чаще всего протекает тяжело, говорит Кожевникова. «А коронавирус — заболевание, в основном, легкой или средней тяжести. Тяжело переносят его только люди старше 75 лет, так как коронавирус поражает органы дыхания», — говорит Кожевникова.

Инфекционист отмечает, что инкубационный период у COVID-19 составляет 14 дней, поэтому карантин составляет две недели. «Также в первые два дня после конца инкубационного периода отличить коронавирус от других респираторных заболеваний невозможно», — отметила в разговоре с журналистом URA.RU Кожевникова.

Ранее сообщалось, что власти планируют серьезно ужесточить карантинные меры в России в целях борьбы с коронавирусом, однако, позднее эта информация была опровергнута. Также сообщалось, что Россия станет помогать другим государствам в борьбе с COVID-19, в частности, ВК РФ уже направили в Италию первый самолет со специалистами и гуманитарной помощью на борту, пишет агентство Nation News.

Самые свежие новости в специальном вайбер-канале «Екатеринбург. Коронавирус».

Расскажите о новости друзьям
Здоровье Общество
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...