Главный инфекционист РУДН назвала основные отличия гриппа от коронавируса

У коронавирусной инфекции отсутствует ярко выраженная интоксикация, а такие симптомы, как кашель и першение в горле, появляются с первых дней начала заболевания. Кроме того, при COVID-19 температура не поднимается так сильно, как при гриппе. Об этом в беседе с URA.RU заявила заведующий кафедрой инфекционных болезней РУДН Галина Кожевникова.
«Главное отличие гриппа — высокая интоксикация. Уже в первые несколько часов после заражения сильно поднимается температура, появляется слабость, а также головная боль и боль в мышцах. Уже после этого появляется насморк, кашель и боль в горле. Если не принимать меры, то на пятый-седьмой день начинаются осложнения в виде гайморита или воспаления легких», — рассказала URA.RU Кожевникова.
Кроме того, грипп чаще всего протекает тяжело, говорит Кожевникова. «А коронавирус — заболевание, в основном, легкой или средней тяжести. Тяжело переносят его только люди старше 75 лет, так как коронавирус поражает органы дыхания», — говорит Кожевникова.
Инфекционист отмечает, что инкубационный период у COVID-19 составляет 14 дней, поэтому карантин составляет две недели. «Также в первые два дня после конца инкубационного периода отличить коронавирус от других респираторных заболеваний невозможно», — отметила в разговоре с журналистом URA.RU Кожевникова.
Ранее сообщалось, что власти планируют серьезно ужесточить карантинные меры в России в целях борьбы с коронавирусом, однако, позднее эта информация была опровергнута. Также сообщалось, что Россия станет помогать другим государствам в борьбе с COVID-19, в частности, ВК РФ уже направили в Италию первый самолет со специалистами и гуманитарной помощью на борту, пишет агентство Nation News.