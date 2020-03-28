В России дополнили перечень редких заболеваний, лечение которых финансируется государством

Закупкой медикаментов займется Минздрав
Список редких заболеваний, лечение которых спонсирует государство, будет расширен. Соответствующее постановление подписал глава кабмина РФ Михаил Мишустин.
«Перечень дополнен апластической анемией неуточненной, наследственным дефицитом факторов II (фибриногена), VII (лабильного), X (Стюарта-Прауэра)», — говорится в пояснении к постановлению, которое опубликовано на сайте правительства.
Теперь в списке редких значится 14 заболеваний. Приобретение лекарств для лечения еще 17 недугов финансируется из региональных бюджетов.
В декабре прошлого года президент РФ Владимир Путин подписал закон, расширяющий перечень редких заболеваний, лечение которых финансируется государством. Закупкой медикаментов займется Минздрав.