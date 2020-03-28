В России дополнили перечень редких заболеваний, лечение которых финансируется государством

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Закупкой медикаментов займется МинздравФото: Анна Майорова © URA.RU

Список редких заболеваний, лечение которых спонсирует государство, будет расширен. Соответствующее постановление подписал глава кабмина РФ Михаил Мишустин.

«Перечень дополнен апластической анемией неуточненной, наследственным дефицитом факторов II (фибриногена), VII (лабильного), X (Стюарта-Прауэра)», — говорится в пояснении к постановлению, которое опубликовано на сайте правительства.

Теперь в списке редких значится 14 заболеваний. Приобретение лекарств для лечения еще 17 недугов финансируется из региональных бюджетов.

В декабре прошлого года президент РФ Владимир Путин подписал закон, расширяющий перечень редких заболеваний, лечение которых финансируется государством. Закупкой медикаментов займется Минздрав.

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© Служба новостей «URA.RU»
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