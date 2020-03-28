В России могут приостановить транспортное сообщение

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Железнодорожный вокзал. Курган, зима, электропоезд, поезд ржд
Пассажирские перевозки хотят ограничить из-за коронавирусаФото: Екатерина Сычкова © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

В России могут приостановить транспортное сообщение между регионами. Об этом сообщает РИА «Новости».

«В российском кабмине рассматривается возможность ограничения передвижения по стране и остановки авиа- и железнодорожных перевозок», — говорится в сообщении telegram-канала издания. Пока что ему не подтвердили, но и не опровергли достоверность данной информации.

Тем временем авиакомпания «Победа» приостановила полеты, также отменены все международные рейсы. РЖД, в свою очередь, корректирует расписание поездов.

В России зафиксировано 1049 случаев заражения коронавирусом. Выздороветь удалось 47 заболевшим. Под медицинским наблюдением находятся еще 166,7 тысячи человек. Во всем мире коронавирус выявлен у более 600 тысяч человек. Из них 135 тысяч выздоровели, более 27,5 тысячи — скончались.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Расскажите о новости друзьям
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