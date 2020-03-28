Омбудсмен рассказал, что нужно малому бизнесу, чтобы выжить в кризис

Государство должно увеличить налоговую отсрочку для предпринимателей. Об этом в беседе с URA.RU сообщил уполномоченный по защите прав предпринимателей Александр Хуруджи.
«Выход из кризиса будет сложный. Имеет смысл правительству сделать отсрочку по уплате налогов на полтора года. В случае, если пандемия коронавируса затянется, то этот срок можно смело увеличивать вдвое», — сказал омбудсмен. Хуруджи отметил, что меры поддержки бизнеса, предложенные государством, должны реально распространятся на всех, кто пострадал от коронавируса.
По словам омбудсмена, он выступает за то, чтобы государство компенсировало 70% зарплат за этот период в качестве мер поддержки. Как отметил Хуруджи, предприниматели будут бороться до последнего даже при отсутствии возможностей для выживания. Многие начнут нарушать закон, решая платить зарплату сотрудникам и уклоняясь от уплаты налогов.
Ранее уральские бизнесмены попросили вернуть им уплаченные в 2019 году налоги, так как многие из них находятся на грани банкротства. Ради оптимизации издержек они готовы пойти на снижение зарплат и сокращение тысяч сотрудников.
Президент России Владимир Путин в ходе обращения к россиянам в связи с распространением коронавируса предложил компаниям малого и среднего бизнеса предоставить отсрочку по всем налогам, кроме НДС, на ближайшие шесть месяцев, а микропредприятиям еще и дать отсрочку по страховым взносам, передает телеканал 360.