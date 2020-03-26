Свердловские бизнес-объединения направят в областное правительство инициативы по борьбе с экономическим кризисом, вызванным резким падением котировок нефти, девальвацией рубля и введением ограничений из-за распространения коронавирусной инфекции.
Как сообщил URA.RU участвующий в подготовке предложений предприниматель, значительная их часть будет посвящена поддержке малого и среднего бизнеса. Большое число его представителей оказались на грани банкротства, ради оптимизации издержек они готовы пойти на снижение зарплат и сокращение тысяч сотрудников.
Уральская торгово-промышленная палата уже собрала предложения входящих в нее предприятий. Свердловский Союз промышленников выработает их в ближайшие дни. Суть их предложений пока не раскрывается.
До конца текущей недели утвердит пакет своих инициатив свердловское отделение «ОПОРЫ России». Как сообщил URA.RU председатель отделения Илья Тыщенко, наиболее радикальным предложением станет предоставление всем предпринимателям субсидий в размере уплаченных ими в 2019 году налогов.
«Это будет справедливый шаг. Тот, кто платил налоги в полном объеме, получит значительную помощь. Те, кто уклонялся в прошлом году от налогов, не получит ничего», — говорит Тыщенко. По его мнению, ранее предложенные президентом РФ Владимиром Путиным инициативы о снижении ставки страховых взносов и отсрочке уплаты налогов являются недостаточными. «Если предприятия закроются, то им уже будет без разницы насколько будут снижены налоги», — подчеркнул Тыщенко.
Министр промышленности Свердловской области Сергей Пересторонин сообщил URA.RU, что ранее губернатор Евгений Куйвашев подписал указ о создании в рамках правительства двух рабочих групп. Одна из них под руководством заместителя губернатора Сергея Чемезова разработает предложения по поддержке малого и среднего бизнеса. Вторая — под руководством первого заместителя губернатора Алексея Орлова — выработает инициативы по поддержке промышленных предприятий. В их состав, в том числе, вошли представители бизнес-объединений, которые смогут высказать на заседаниях групп свои мнения и предложения.