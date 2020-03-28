Пенсионерам в Москве рассказали, как их будут наказывать за нарушение карантина

Московских пенсионеров предупредили о наказании за нарушение режима самоизоляции, который ввели в конце марта из-за угрозы распространения коронавируса. Их могут лишить второй части материальной помощи, которую утвердили на время карантина.
«Пенсионеры, которые нарушили режим самоизоляции из-за нового типа коронавируса, лишатся второй части материальной помощи в размере 2 тысяч рублей», — пишет РБК со ссылкой на московский департамент социальной защиты. Сейчас жители столицы старше 65 лет могут покидать дом только в случае крайней необходимости, все остальное время с 26 марта по 14 апреля они обязаны соблюдать карантин.
Чтобы компенсировать их дополнительные расходы, власти пообещали выплатить единоразовую материальную помощь в размере 4 тысяч рублей. Первую половину перечислили авансом, вторую переведут в самом конце карантина, если пенсионеры будут его соблюдать. Выплаты уже получили свыше 1,6 млн москвичей.
В департаменте подчеркнули, что не будут тотально следить за пенсионерами. Но тех, кто нарушил карантин, могут вычислить с помощью камер видеонаблюдения. Представители ведомства отмечают, что карантин ввели, чтобы обезопасить граждан, которые находятся в группе риска.
Ранее также сообщалось, что Пенсионный фонд России принял решение досрочно выплатить пенсии и пособии за апрель. Такое решение в ПФР приняли в связи с нерабочей неделей, передает RT. Общая сумма выплат превысила 113 миллиардов рублей, напоминает телеканал 360.
Самые свежие новости в специальном вайбер-канале «