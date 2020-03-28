В Озерске Челябинской области запустили бизнес по платной доставке продуктов для пенсионеров в условиях карантина из-за коронавируса. Создателем инициативы выступил эксперт Общероссийского народного фронта в регионе, глава движения «Зеленый город Озёрск» Евгений Шитиков. Данную информацию он подтвердил URA.RU.
«Дорогие пожилые люди! <…> Если вам необходима помощь в доставке продуктов питания и лекарств, вы можете обратиться в курьерскую службу», — говорится в объявлении, которое, как рассказал агентству Шитиков, было повешено в Озерске 27 марта.
В тексте указан личный номер активиста и расценки: пенсионер должен заплатить за саму покупку и оплатить доставку: до трех килограммов — 50 рублей, свыше пяти кг — 200 рублей. Член ОНФ объяснил, что сервис действует так: он лично принимает заказы, а двое его товарищей, которые «хотят подработать в свободное время», развозят продукты. Пока заказов не поступало.
Шитиков пояснил, что готов к критике, но считает данную меру необходимой. «Любая мера, которая поможет оградить пенсионеров от потенциального заражения, необходима. А платить эти деньги или не платить, это выбор людей», — объяснил он.
Также он отметил, что знает о бесплатной доставке продуктов властями (данная
Шитиков объяснил, что не согласовывал инициативу с ОНФ. Глава исполкома ОНФ в Челябинской области Денис Рыжий отметил, что Народный фронт абсолютно не разделяет позицию Шитикова, который длительное время не принимает участия в деятельности ОНФ. Рыжий подчеркнул, что ОНФ запустило проект «
В региональном министерстве социальных отношений и прокуратуре пока не прокомментировали ситуацию.
В Челябинской области подтверждено девять случаев заражения коронавирусом. В регионе действует ряд ограничений. URA.RU публиковало список мер властей в условиях карантина.
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