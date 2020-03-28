Пенсионерам предложили платить за доставку еды на самоизоляции Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В Озерске Челябинской области запустили бизнес по платной доставке продуктов для пенсионеров в условиях карантина из-за коронавируса. Создателем инициативы выступил эксперт Общероссийского народного фронта в регионе, глава движения «Зеленый город Озёрск» Евгений Шитиков. Данную информацию он подтвердил URA.RU.

«Дорогие пожилые люди! <…> Если вам необходима помощь в доставке продуктов питания и лекарств, вы можете обратиться в курьерскую службу», — говорится в объявлении, которое, как рассказал агентству Шитиков, было повешено в Озерске 27 марта.

В тексте указан личный номер активиста и расценки: пенсионер должен заплатить за саму покупку и оплатить доставку: до трех килограммов — 50 рублей, свыше пяти кг — 200 рублей. Член ОНФ объяснил, что сервис действует так: он лично принимает заказы, а двое его товарищей, которые «хотят подработать в свободное время», развозят продукты. Пока заказов не поступало.

Шитиков пояснил, что готов к критике, но считает данную меру необходимой. «Любая мера, которая поможет оградить пенсионеров от потенциального заражения, необходима. А платить эти деньги или не платить, это выбор людей», — объяснил он.

Также он отметил, что знает о бесплатной доставке продуктов властями (данная работа организована министерством социальных отношений), но объясняет платную доставку тем фактом, что несет расходы, соблюдая меры безопасности. В частности покупает защитные маски по 500 рублей: «Я знаю, что есть волонтеры, но проблема в том, что они работают в контакте с пенсионерами — заходят в квартиры и так далее. Я предлагаю оставлять пакет с продуктами у двери, как это делают в Москве».

Шитиков объяснил, что не согласовывал инициативу с ОНФ. Глава исполкома ОНФ в Челябинской области Денис Рыжий отметил, что Народный фронт абсолютно не разделяет позицию Шитикова, который длительное время не принимает участия в деятельности ОНФ. Рыжий подчеркнул, что ОНФ запустило проект « ОНФ.Помощь », который действует по всей стране и призван, в том числе, помогать пенсионерам на карантине: продукты доставляют бесплатно, но люди оплачивают покупки. В дальнейшем, сказал Рыжий, нуждающимся могут привозить продукты абсолютно бесплатно: «Все волонтеры у нас в средствах защиты. Все передаем на пороге. В квартиру не заходим. Именно пожилые люди могут обратиться, чтобы им были оказаны услуги, которые Шитиков хочет оказать за деньги».

В региональном министерстве социальных отношений и прокуратуре пока не прокомментировали ситуацию.

В Челябинской области подтверждено девять случаев заражения коронавирусом. В регионе действует ряд ограничений. URA.RU публиковало список мер властей в условиях карантина.

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