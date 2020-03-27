В Челябинской области закрываются рестораны и магазины. Список новых ограничений из-за коронавируса озвучил 27 марта губернатор Алексей Текслер. Корреспонденты URA.RU собрали полный список запретов.
С 28 марта:
- Запрещаются любые массовые мероприятия даже с числом участников меньше 50 человек;
- До 5 апреля закрываются рестораны и кафе. Исключение сделано только для доставки еды и столовых при предприятиях;
- На тот же срок приостанавливается вся розничная торговля, кроме аптек и продуктовых магазинов. На доставку это не распространяется;
- Закрываются все фитнес-центры, бани и сауны;
- Закрываются стоматологические клиники, за исключением оказания экстренной помощи;
- До 1 июня санаториям, профилакториям и базам отдыха запрещено продавать путевки и бронировать места. Те, кто уже находятся в таких заведениях, должны будут до конца отдыха соблюдать режим.
Ранее Текслер ввел следующие запреты:
- Приостановлена работа ночных клубов (дискотек), кинотеатров (кинозалов), детских игровых комнат и детских развлекательных центров, а также других развлекательных и досуговых заведений.
- Прекращена работа театров, музеев и концертных залов;
- С 26 марта и до особого распоряжения приостановлено посещение общеобразовательных, профессиональных образовательных организаций и организаций дополнительного образования. В детсадах организуют дежурные группы: в них станут принимать тех, у кого оба родителя на будущей неделе работают. Для этого надо подать заявление руководству садиков;
- Прекращается плановая госпитализация в круглосуточные отделения пульмонологии и терапии, а также в дневные стационары. Прекращена диспансеризация и профосмотры взрослых и детей;
- В многофункциональных центрах (МФЦ) принимают посетителей только по предварительной записи.
- Жителям старше 65 лет рекомендуют не посещать места массового пребывания, не ездить на общественном транспорте. А минсоцотношений области предписано бесплатно помогать одиноким южноуральцам старше 65 лет с доставкой продуктов, медикаментов, предметов первой необходимости, с оплатой жилищно-коммунальных и других услуг;
- ЗАГСы отменяют выездные регистрации брака и ограничивают количество присутствующих на церемонии в самих ЗАГСах 10 участниками;
- Заксобрание области перенесло заседание, планировавшееся 26 марта, на апрель. А гордума Челябинска перешла на заочное голосование;
- Алексей Текслер попросил митрополита Челябинского и Миасского Григория, а также муфтия Челябинской и Курганской областей Рината Раева по возможности ограничить число прихожан.
По данным на утро 27 марта, в Челябинской области восемь подтвержденных случаев коронавируса. Все они протекают в легкой форме, погибших нет. Еще у 12 человек предварительные анализы показали возможное заражение коронавирусом. Медики ждут окончательного подтверждения от новосибирского центра вирусологии и биотехники «Вектор». URA.RU подготовило карту распространения болезни в регионе.
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