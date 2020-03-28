В России препарат от малярии представили как лекарство от коронавируса

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Препарат блокирует коронавирус в клеткахФото: Владимир Жабриков © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

В России представили схему лечения коронавируса на основе лекарства от малярии «Мефлохин». Об этом Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) сообщило на своем сайте.

«Научно-производственный центр „Фармзащита“ ФМБА России с учетом китайского и французского опыта разработал схему лечения коронавирусной инфекции на основе противомалярийного препарата „Мефлохин“», — говорится в сообщении. Отмечается, что схему предложено внести в методические рекомендации Минздрава России по лечению COVID-19, передает RT.

Препарат «Мефлохин», по словам главы ФМБА Вероники Скворцовой, блокирует цитопатический эффект коронавируса в культуре клеток и препятствует его репликации. Также иммуносупрессивное действие лекарства препятствует активации воспалительного ответа, вызванного вирусом.

Ранее стало известно, что в России скончался шестой пациент, у которого был диагностирован коронавирус, пишет агентство Nation News. Сейчас в мире вирусом заражены 623 тысячи человек. В России больны 1,2 тысячи человек.

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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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