27 марта 2020
26 марта 2020

Уволенный за отпуск в Таиланде чиновник из ХМАО сделал заявление. ВИДЕО

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Экс-чиновник мэрии Нижневартовска Эдмонд Игошин (справа) сейчас находится на карантинеФото: Instagram Эдмонда Игошина
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Коронавирус COVID-19

Экс-директор департамента образования администрации Нижневартовска Эдмонд Игошин считает свое увольнение из-за отпуска, проведенного в Таиланде во время эпидемии коронавируса, справедливым. Об этом он заявил в своем аккаунте в Instagram.

«Решение принятое главой города [Василием Тихоновым] о моем увольнении считаю понятным и справедливым. Я недооценил ситуацию, не смог предугадать ход развития этой ситуации. Тем не менее, я надеюсь что мой опыт и мои знания пригодятся Нижневартовску и я готов дальше работать на благо нашего любимого города», заявил Игошин. Он также добавил, что продолжает находиться на карантине после возвращения из Таиланда и чувствует себя хорошо.

Между тем жители Нижневартовска собирают в интернете подписи, чтобы оставить Игошина на его должности. На момент публикации материала за эту петицию проголосовало около двух тысяч человек.

Ранее URA.RU сообщало, что Игошин потерял должность из-за того, что 18 марта отправился в отпуск в Таиланд, когда в Югре был введен режим повышенной готовности из-за ситуации с распространением коронавируса. Чиновники в этот период времени не могли без веской причины покидать пределы страны.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
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