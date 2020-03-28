Экс-директор департамента образования администрации Нижневартовска Эдмонд Игошин считает свое увольнение из-за отпуска, проведенного в Таиланде во время эпидемии коронавируса, справедливым. Об этом он заявил в своем аккаунте в Instagram.
«Решение принятое главой города [Василием Тихоновым] о моем увольнении считаю понятным и справедливым. Я недооценил ситуацию, не смог предугадать ход развития этой ситуации. Тем не менее, я надеюсь что мой опыт и мои знания пригодятся Нижневартовску и я готов дальше работать на благо нашего любимого города», заявил Игошин. Он также добавил, что продолжает находиться на карантине после возвращения из Таиланда и чувствует себя хорошо.
Между тем жители Нижневартовска собирают в интернете подписи, чтобы оставить Игошина на его должности. На момент публикации материала за эту петицию проголосовало около двух тысяч человек.
Ранее URA.RU сообщало, что Игошин потерял должность из-за того, что 18 марта отправился в отпуск в Таиланд, когда в Югре был введен режим повышенной готовности из-за ситуации с распространением коронавируса. Чиновники в этот период времени не могли без веской причины покидать пределы страны.
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